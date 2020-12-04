Морозов спросил у жителей Ульяновской области, стоит ли объявлять 31 декабря выходным днем

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов спросил местных жителей о том, стоит ли объявлять 31 декабря выходным днем. Соответствующий опрос он начал на своей странице в социальной сети.

- Часто вижу в соцсетях желание, чтобы тяжелый для всех нас 2020 год поскорее закончился. Давайте вместе попробуем сделать уходящий год немного лучше и проще? Я прекрасно понимаю, что уже днем 31 декабря все начинают подготовку к главному празднику и хотят больше общаться со своими близкими, - написал губернатор.

Ранее президент России Владимир Путин разрешил регионам самостоятельно решить этот вопрос. Выходным 31 декабря уже объявили в Татарстане, Ставрополье, Крыму, Владимирской области, Курской области и Белгородской области.