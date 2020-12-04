На улице Воровского в Казани сгорел автомобиль

Машина серьезно пострадала.
Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Около 8 утра 4 декабря в службу спасения поступил сигнал о пожаре на улице Воровского в Казани. По словам очевидцев, напротив дома №1 горел автомобиль. Прибывшие на место происшествия спасатели за считанные минуты потушили огонь, но машина изрядно пострадала.
- Площадь пожара составила 2 квадратных метра. К ликвидации последствий происшествия привлекались: 13 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС России - 9 человек, 2 единицы техники, - сообщили в пресс-службе МЧС РТ.
Причины пожара пока не известны. Их предстоит выяснить экспертам.