На улице Воровского в Казани сгорел автомобиль

Машина серьезно пострадала. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Около 8 утра 4 декабря в службу спасения поступил сигнал о пожаре на улице Воровского в Казани. По словам очевидцев, напротив дома №1 горел автомобиль. Прибывшие на место происшествия спасатели за считанные минуты потушили огонь, но машина изрядно пострадала.

- Площадь пожара составила 2 квадратных метра. К ликвидации последствий происшествия привлекались: 13 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС России - 9 человек, 2 единицы техники, - сообщили в пресс-службе МЧС РТ.

Причины пожара пока не известны. Их предстоит выяснить экспертам.