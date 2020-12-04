На ремонт дорог в Ульяновске в 2021 году выделили почти 2 миллиарда рублей

707 миллионов рублей направят на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В Ульяновске состоялись публичные слушания, участники которых одобрили проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Заместитель председателя общественного совета управления дорожного хозяйства и транспорта Сергей Семёнычев отметил положительным тот факт, что на развитие дорожно-транспортной отрасли в следующем году заложено свыше 1,9 миллаирдов рублей. При этом 707 миллионов рублей направят на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», что позволит отремонтировать 22 участка дорог общей протяжённостью 22,5 километра.

- Наиболее крупные объекты – проспект Созидателей, улицы Ленина и Западный бульвар, а также микрорайон Репино. Это именно те «болевые точки», которые нуждаются во внимании властей. Отрадно, что ремонтируется не только дорожное покрытие, но и прилегающая инфраструктура: тротуары, освещение, пешеходные переходы, светофоры, – всё, что входит в понятие «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Большую помощь городу оказывают федеральный и региональный бюджеты, без которой столь масштабные работы были бы невозможны. Также сохранен уровень субсидирования МБУ «Дорремстрой» и «Правый берег» – учреждений, ведущих текущее обслуживание и ремонт дорог, тротуаров, технических средств организации дорожного движения, – отметил Сергей Семёнычев.