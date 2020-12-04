Голевая феерия в Нижнекамске: "Ак Барс" разгромил "Нефтехимик"

Фото: ХК "Ак Барс".

Матчи между "Ак Барсом" и "Нефтехимиком" всегда проходят в упорной борьбе, какие бы места не занимали команды. Предыдущие три встречи текущего сезона это доказали. Лидирующий на Востоке КХЛ "Ак Барс" в Казани оба раза с трудом брал верх над аутсайдером конференции с перевесом в одну шайбу, а в Нижнекамске казанцы и вовсе проиграли.

Казанцы с первых смен взяли игру под свой контроль. На 10-й минуте Патрис Кормье подключился к позиционной атаке и кистевым броском поразил ворота соперника. Но "Нефтехимик" быстро восстановил равенство: Кирилл Воробьев бросил издали, а шайба после серии рикошетов влетела в ворота. Тем не менее к первому перерыву "Ак Барс" снова вышел вперёд. Найджел Доус после паса Стефана Да Косты щелчком отправил шайбу в сетку.

Во втором отрезке игры гости аналогичным образом забили в третий раз: Да Коста при розыгрыше большинства перевёл на Доуса, и тот броском в касание сделал счёт 3:1 в пользу "Ак Барса".

В дальнейшем хозяева льда потихоньку перехватили инициативу, пытаясь отыграться. Шансов было много, учитывая, что казанцы часто удалялись. Тем не менее, "барсы" выстояли, а в середине третьего периода решили все вопросы о победителе, забив дважды за полторы минуты: голы на счету Михаила Глухова и Станислава Галиева.

За секунду до конца матча Глухов оформил дубль, завершив комбинацию с участием Даниса Зарипова – "Ак Барс" при этом играл на отложенном штрафе. 6:1 - уверенная победа казанцев.