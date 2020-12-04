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Жительница Казани нарвалась на мошенника, пытаясь купить телефон

Она перевела ему более 50 тысяч рублей
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Полицейским удалось оперативно вычислить афериста.

Полицейским удалось оперативно вычислить афериста.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Жительница Казани хотела приобрести мобильный телефон через социальную сеть Instagram, но стала жертвой мошенника. Женщина рассказала полицейским, что нашла в Instagram объявление о продаже мобильного телефона и решила его приобрести.

Продавец согласился на сделку и попросил зачислить оплату на абонентский номер, который он продиктовал. Женщина через мобильное приложение перевела мошеннику 56 тысяч рублей. После этого телефон продавца стал недоступен, а его страница в социальной сети была удалена. Женщина незамедлительно сообщила о произошедшем в отдел полиции.

30 ноября сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего подозреваемого, проживающего в Перми. Свою вину он полностью признал. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».