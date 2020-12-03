Глава Чебоксар провел «полевой» опрос об изменении маршрутов общественного транспорта

Фото: мэрия Чебоксар.

Власти Чебоксар перекраивают и оптимизируют маршруты движения общественного транспорта. Делают все с учетом мнения населения - по результатам открытого голосования на портале «Открытый город». Несколько маршрутов уже ездят по новым схемам, еще несколько схем по другим маршрутам выставлено на голосование. Глава администрации города накануне лично поинтересовался пожеланиями и оценил удовлетворенность горожан нововведениями.

Как сообщает пресс-служба администрации Чебоксар, в 7 утра Ладыков уже ехал в троллейбусе № 10 из Альгишево. За новую схему несколько месяцев назад проголосовали сами жители.

- Как вам новый маршрут? Устраивает? - поинтересовался Ладыков у пассажиров.

- Да, стало намного удобнее, - одобрили горожане.

Глава администрации также проехал в 35-м автобусе. Он тоже с недавних пор по результатам голосования передвигается по новой схеме. Градоначальнику пассажиры сказали, что теперь микрорайон стал более доступным, и попросили запустить троллейбус для пущего удобства.

Также Алексей Ладыков вместе с ответственными лицами пообщался с пассажирами маршрутов, схему движения которых планируется изменить. На сегодняшний день на портале «Открытый город» определяется судьба троллейбусных маршрутов № 3, 14, 20, а также маршрутов № 5 и 11, 6 и 8.

Ладыков рассказал жителям Альгешево и Южного поселка, что их могут коснуться изменения в маршрутах № 6 и 8, которые предлагается объединить. Большинство пассажиров одобрили новые схемы, которые продемонстрировал директор троллейбусного управления Андрей Васильев.

На остановке общественного транспорта Алексей Ладыков представил схему маршрута № 14: его планируется продлить в микрорайон Солнечный, а также запустить «безрогие» троллейбусы с удлиненным автономным ходом.

Не все инициативы горожане встретили с одобрением. Например, пользователи троллейбусного маршрута № 3 выразили несогласие с намерением исключить из маршрута его движения улицы Мичмана Павлова. Это пожелание в качестве приоритетного Ладыков поручил зафиксировать.

Под вопросом оказалась и новая схема движения объединенных маршрутов № 5 и 11. Жители Юго-Западного района попросили этого не делать, поскольку после изменений в стороне окажется железнодорожный вокзал.

- По итогам изменений маршрутной сети троллейбусов меньше не станет. Наша задача - изучить предложения инициативных групп, которые поступили в районные администрации, и узнать мнение граждан. Только потом будет принято окончательное решение. Оно должно соответствовать сегодняшним запросам чебоксарцев, - подытожил проведенный рейд Алексей Ладыков.

Напомним, оставить свое мнение по пяти маршрутам можно на сайте «Открытый город» до 7 декабря.