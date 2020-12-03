Самыми коррупционными сферами деятельности в Татарстане стали образование и медицина

Также на взятках попадались преподаватели ВУЗов, которым платят студенты, желающие хорошо сдать экзамены и зачеты. Фото: Олег ЗОЛОТО

Самыми коррупционными сферами деятельности в Татарстане на данный момент являются жилищно-коммунальное хозяйство, медицина и образование. Руководство детских садов и школ нередко устраивает к себе детей за деньги их родителей. Стоимость подобной “услуги” варьируется от 30 до 100 тысяч рублей. Об этом журналистам сообщил начальника отдела УЭБ И ПК МВД республики Дмитрий Козлов.

Также на взятках попадались преподаватели ВУЗов, которым платят уже студенты, желающие хорошо сдать экзамены и зачеты. Такие моменты, по словам Козлова, не исключаются даже во время дистанционного обучения.

В целом же, за год в сфере образования республики было выявлено 80 фактов коррупции.