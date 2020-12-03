В казанском зоопарке “Река Замбези” появились белые львы

Фото: @kazanzoo1806

В казанском зоопарке “Река Замбези” очередное пополнение. Там появились два белых льва - братья Крикс и Каспер. Животные были куплены у одного из цирков - они выступали на арене. Родились же хищники в крымском Парке львов “Тайган” в 2014 году.

- Львы дресированые, дружелюбные, коммуникабельные и мирно живут в одном вольере, - отмечают в пресс-службе зоопарка.

Напомним, в “Реке Замбези” уже есть две львицы - Люси и Киара. Также там останется любимец горожан - Инсар, который из-за почтенного возраста большую часть времени будет проводить в вольере, недоступном для просмотра посетителей. На улице лев будет выходить только в хорошую погоду.