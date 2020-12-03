С начала пандемии COVID-19 в регионе подхватили 7 276 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Скончался еще один зараженный коронавирусом житель Марий Эл. Число летальных случаев инфекции там достигло 95. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии коронавирус подхватили 7 276 местных жителей. На данный момент 6 790 из них уже выздоровели. В инфекционных стационарах республики находятся 1 186 человек: 1 173 - с пневмонией, 372 - с подтвержденным COVID-19.

Местный Минздрав отмечает, что 227 пациентов сейчас в тяжелом состоянии, 958 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких при этом подключен 41 больной, а в кислородной поддержке нуждается 491.