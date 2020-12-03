Число летальных случаев коронавируса в Чувашии достигло 298

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За минувшие сутки в Чувашии подтвердились еще восемь летальных случаев коронавируса. Таким образом, там скончались уже 298 зараженных человек. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Заметим, что с начала пандемии в республике провели более 342 тысяч тестов на COVID-19. Исследования помогли выявить 12 922 больных. Большая часть из них - жители Чебоксар и Новочебоксарска. На данный момент 12 101 зараженный выздоровел, но новые случаи инфекции продолжают выявляться ежедневно.