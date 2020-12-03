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Скончался экс-ректор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Мурат Кулеев

Профессора не стало на 95 году жизни в среду, 2 декабря
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Казанского государственного архитектурно-строительного университета

Фото: пресс-служба Казанского государственного архитектурно-строительного университета

В среду, 2 декабря, скоропостижно скончался экс-ректор Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) Мурат Кулеев. Профессору было 84 года. Трагическую новость сообщили в пресс-службе вуза, которым он руководил с 1968 по 1988 годы. Коллеги выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Мурат Тауфикович был Заслуженным работникам высшей школы Российской Федерации, Заслуженным деятелем науки и техники Татарстана, Заслуженным строителем республики, Почетным работником высшего профессионального образования страны и Заслуженным профессором КГАСУ.

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