Скончался экс-ректор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Мурат Кулеев

Фото: пресс-служба Казанского государственного архитектурно-строительного университета

В среду, 2 декабря, скоропостижно скончался экс-ректор Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) Мурат Кулеев. Профессору было 84 года. Трагическую новость сообщили в пресс-службе вуза, которым он руководил с 1968 по 1988 годы. Коллеги выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Мурат Тауфикович был Заслуженным работникам высшей школы Российской Федерации, Заслуженным деятелем науки и техники Татарстана, Заслуженным строителем республики, Почетным работником высшего профессионального образования страны и Заслуженным профессором КГАСУ.