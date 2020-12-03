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В Чебоксарах “пьяный” водитель устроил массовое ДТП, в котором сам же и пострадал

Авария произошла накануне на Восточном проезде
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии

Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии

В среду, 2 декабря, на Восточном подъезде в Чебоксарах произошла массовая авария. Вечером там столкнулись автомобили "Фиат Албеа", "Рено Меган" и "Хендэ Акцент". По предварительным данным, водитель первой иномарки выехал на полосу встречного движения.

В ДТП пострадал водитель “Фиата”, Мужчина, к слову, отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба УГИБДД Чувашии.

Другие участники происшествия отделались испугом, чего не скажешь об их автомобилях, которым теперь предстоит серьезный ремонт.

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