Зимой в Ульяновске будут работать 90 ледовых площадок

В городе уже функционируют 4 катка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По информации на 2 декабря в городе ведется заливка 31 хоккейного корта, еще четыре готовы и функционируют в Засвияжском районе на улицах Промышленной, 22 и 85, Рябикова, 24 и Аблукова, 71.

Всего в предстоящем зимнем сезоне на территории города будут работать 90 ледовых площадок.

- Совсем скоро ульяновцы смогут активно проводить время на ледовых площадках, а наши инструкторы организуют мастер-классы по катанию на коньках и тренировки по зимним видам спорта с соблюдением социальной дистанции. По наблюдениям прошлых лет единовременно на катках находятся от трех до семи человек, что позволяет кататься безопасно, - отметил заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации города Ульяновска Алексей Артюхин.

По информации профильного управления, подготовка катков проходит в плановом режиме. Благодаря подходящим погодным условиям к заливке некоторых кортов приступили раньше запланированного срока. Так, хоккейные корты с асфальтовым покрытием начали заливать и наращивать лед еще в середине ноября.