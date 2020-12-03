Почти 900 нарушителей масочного режима выявили в общественном транспорте Казани за сутки

В автобусах число "безмасочников" заметно выше, чем в электротранспорте.
Фото: Владимир КРУПСКИЙ
2 декабря в казанском метрополитене в ходе профилактического рейда за час выявлено 25 пассажиров, нарушивших масочный режим.
Проверка проводилась с 9.00 до 10.00 на семи станциях: «Площадь Г.Тукая», «Суконная слобода», «Аметьево», «Горки», «Проспект Победы» и «Дубравная», а также в поездах. После замечания все 25 пассажиров надели маски.
Также наличие средств индивидуальной защиты у пассажиров автобусов и троллейбусов сегодня утром проверяли на остановке «Площадь Тукая».
Накануне в общественном транспорте Казани выявили 888 пассажиров без средств индивидуальной защиты. После замечания все пассажиры надели маски. Всего было проверено 352 единицы общественного транспорта, проверка проходила на 22 контрольных точках.