СМИ: "Ак Барс" отдаст Фисенко и Кормье и возьмет защитника из Китая?

Фото: КХЛ.

Казанский "Ак Барс" перед закрытием трансферного окна рассчитывает усилить состав результативным защитником. Так, по данным "Спорт-Экспресса", взоры селекционеров казанского клуба пали на игрока обороны китайского "Куньлуня" Тревора Мэрфи.

Канадец за океаном играл в НХЛ за "Аризону" и команды АХЛ. После переезда в "Куньлунь" стал одним из ключевых игроков. Всего в КХЛ на его счету 10 голов и 25 результативных передач.

При этом, в команде рассчитывают пристроить игроков, которые не так уж и нужны сейчас команде. Так, по данным ряда СМИ, "Ак Барс" может рассмотреть вариант ухода форвардов Михаила Фисенко и Патриса Кормье.