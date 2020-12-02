Погода в Казани 3 декабря 2020: туман, гололед и до 16 градусов мороза

В некоторых районах Татарстана похолодает до 23 градусов мороза. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В Татарстане и его столице ночью и утром 3 декабря прогнозируется туман. Погода в предстоящие сутки будет облачной, с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный слабый.

В Казани температура воздуха в ночь на 3 декабря составит 12-14 градусов мороза, при прояснениях до 16 градусов со знаком "минус", днем – 10-12 градусов ниже нуля.

В целом по республике температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 11 до 16 градусов мороза, при прояснениях до минус 23 градусов, днем – от 9 до 14 градусов ниже нуля. На дорогах сохраняется гололедица.