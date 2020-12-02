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Важное мероприятие для специалистов индустрии красоты прошло в среду, 2 декабря, в Казани. За круглым столом в онлайн-режиме эксперты обсудили тему «Естественность и индивидуальность: как сделать тандем «клиент-косметолог» качественным и продуктивным».

Спикерами выступили:

Багаутдинова Лилия Робертовна, врач-дерматовенеролог, косметолог клиники «Лучано»;

Скугорева Наталия Игоревна, главный врач клиники «Ханбике»;

Рахматуллина Эльмира Мунировна, врач-хирург, дерматовенеролог, косметолог, заведующая косметологическим отделением «Клиники доктора Обыденова», руководитель обучающего центра «Академия эстетической медицины».

На мероприятии затронули такие вопросы, как тренды и антитренды в косметологии, профилактика старения и многое другое.

Посмотреть видео с онлайн круглого стола.