В Татарстане подозреваемого в убийстве девушки нашли через 8 лет благодаря запаху

Уголовное дело передано в Верховный Суд Татарстана Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Атнинском районе республики с 2012 года не могли раскрыть убийство местной жительницы. Ее тело было обнаружено со следами удушения, в ногтях сохранились биологические следы неизвестного.

На следы подозреваемого вышли, когда изъяли запаховые следы с места преступления. В 2020 году оперативникам стало известно, что к убийству девушки может быть причастен 32-летний местный житель. Мужчина решил подвести ранее знакомую девушку, с которой вместе учились в сельхоз техникуме, и изнасиловать в дороге. Но она оказала активное сопротивление. Тогда он ее, как полагает следствие, удушил, и украл драгоценности, сотовый и фотоаппарат на общую сумму 23 тысячи рублей.

Когда задержанного доставляли в отдел полиции, он попытался сбежать и напал на полицейского. В итоге в Верховный Суд Татарстана передано уголовное дело сразу по нескольким статьям: "Покушение на изнасилование", "Убийство", "Кража" и "Применение насилия в отношении представителя власти".

Свою вину подсудимый не признал, сообщили в прокуратуре Татарстана.