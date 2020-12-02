На пути к совершенству: в Чебоксарах нормативное состояние дорог увеличилось до 74%

В этом году дорожники привели в нормативное состояние практически 19 километров чебоксарских дорог и 83,8 тысячи квадратных метров тротуаров вдоль них. Такие данные на еженедельной планерке озвучил сити-менеджеру Чебоксар Алексею Ладыкову директор Управления ЖКХ и благоустройства Олег Белов.

Также в рамках участия в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Чебоксарах завершена масштабная реконструкция проспекта И. Яковлева и ремонт Сугутского моста. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» столица Чувашии получила беспрецедентную сумму - более 1,5 млрд рублей, включая 340 млн рублей, полученные при поддержке главы республики Олега Николаева. Как подчеркнул Алексей Ладыков, за четыре года участия в нацпроекте нормативное значение городских дорог повысилось с 30% до 74%. При этом зарекомендовала себя внедренная схема контроля качества. - Многоступенчатая система контроля применялась нами на каждом участке дорожных работ. Строительный профессиональный контроль, передвижная лаборатория и народный контроль со своей задачей справились, - подчеркнул он. Теперь городским властям предстоит подготовка к работам в следующем году. Так, по уточнению Белова, до середины декабря будет подписан договор на реконструкцию улицы Гражданская на общую сумму 980 млн рублей. Ремонтные работы начнутся в следующем году и продлятся до 2022 года. Наравне с реконструкцией улицы Гражданская и проспекта Яковлева в 2021 году планируется ремонт проезжей части по ул. Университетская и ул. Калинина. По уточнению пресс-службы городской администрации, остальные дорожные объекты, в том числе Лапсарский проезд, будут отремонтированы при дополнительном поступлении денежных средств. На заседании Ладыков напомнил, что со следующего года в нацпроект включена программа по строительству и ремонту мостов. Сейчас необходимо провести работу по разработке проектно-сметной документации. Для этого город подал заявку на финансирование из дорожного фонда Чувашии - в своем бюджете средств на это нет.