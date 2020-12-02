В Набережных Челнах врача-реаниматолога обвиняются в смерти пациентки

Судебное заседание по делу еще не назначено. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В суд Набережных Челнов поступило дело в отношении врача-анестезиолога-реаниматолога БСМП. Мужчину обвиняют в том, что, находясь на дежурстве, он не диагностировал пациентке признаки острого инфаркта миокрада, в связи с чем отказал в госпитализации.

Тогда женщину доставили в горбольницу №5, где медики подтвердили инфаркт, но из-за отсутствия возможности оказания экстренной специализированной помощи направили ее обратно в БСМП. Уже там пациентка скончалась в результате острого трансмурального инфаркта передне-задне-боковой стенки левого желудочка сердца. Это произошло еще в 2016 году.

В отношении медика возбудили уголовное дело.

- Между действиями врача - анестезиолога-реаниматолога Минибаева М.М. и наступившим неблагоприятным исходом в виде смерти усматривается причинно-следственная связь. Судебное заседание по делу еще не назначено, - отмечают в пресс-службе набережночелнинского суда.