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Стало известно, что в Нижнекамске планируют построить ледовый манеж “Танеко-арена”, где будут заниматься не только хоккеисты, но и фигуристы. Администрация района планирует реализовать там программу по развитию фигурного катания в городе. Кроме того, на объекте смогут массово кататься и горожане-любители.

Также в ближайшее время в Нижнекамске хотят построить школу-лицей и детский сад в микрорайоне №34, обустроить сквер и создать музей шинного комплекса на проспекте Шинников, а также открыть музей нефтяников на пересечении проспектов Мира и Строителей.