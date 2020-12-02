В Татарстане мужчина едва не замерз в лесу, отправившись в гости

На поиски мужчины отправились спасатели Фото: МЧС Татарстана

В службу "112" позвонил мужчина и рассказал, что он живет в Кукморском районе в дерене Студеный Ключ и днем 1 декабря решил оправиться пешком через лес в село Средний Кукмор. Но сильно замерз, устал и просит помощи - самостоятельно выбраться из леса он не может. Объяснить где находится сейчас тоже трудно - в 13.00 он поднимался на гору и видел свою деревню, но она была уже далеко.

Путешественник описал, во что одет: в камуфлированную куртку и брюки, утепленные галоши черного цвета, на голове чёрная шапка, сотовый телефон при себе.

На розыски пропавшего отправились спасатели. Искать начали по его следам в направлении от места проживания в направлении села Средний Кумор. Нашли его спустя некоторое время, когда он обессилевший уже засыпал.

- Пострадавшего напоили горячим чаем, посадили в автомобиль и обогрели, - сообщили в МЧС Татарстана.

Мужчину привезли домой, где передали супруге. От медицинской помощи он отказался.