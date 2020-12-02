Мэрия Чебоксар готова потратить 641 миллион рублей на содержание автомобильных дорог в 2021 году

Подрядчик должен будет поддерживать в нормативном и безаварийном состоянии как сами автомобильные дороги, так и остановки, ливневки, канализацию и тротуары. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мэрия Чебоксар объявила аукцион на выполнение работ по содержанию городских автомобильных дорог на 2021 год. На это из бюджета готовы выделить не много не мало - 641,4 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Исполнитель тендера будет выявлен посредством аукциона 18 декабря. В течение года он должен будет поддерживать в нормативном и безаварийном состоянии как сами автомобильные дороги, так и остановки, ливневки, канализацию и тротуары, чистить их и убирать.

Заметим, что содержание автомобильных дорог в текущем году обошлось городу в 588,8 миллионов рублей.