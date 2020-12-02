Исторический особняк в центре Казани продают за 95 миллионов рублей

Продавец считает, что объект подойдет для размещения в нем офиса, магазина, ресторана или гостиницы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На продажу выставлен трехэтажный особняк XIX века в центре Казани - на улице Габдуллы Тукая. За объект культурного наследия регионального значения продавец хочет 95 миллионов рублей. Он считает, что объект подойдет для размещения в нем офиса, магазина, ресторана или гостиницы.

Общая площадь особняка 782 квадратных метра. Помещения с предчистовой отделкой. Фасад полностью восстановлен. Все работы по восстановлению объекта, требующие согласования, завершены. Словом, здание подготовлено к финишной внутренней отделке и дальнейшей эксплуатации.