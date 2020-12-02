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Общество

Исторический особняк в центре Казани продают за 95 миллионов рублей

Трехэтажное здание площадью порядка 782 “квадратов” является объектом культурного наследия
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Продавец считает, что объект подойдет для размещения в нем офиса, магазина, ресторана или гостиницы.

Продавец считает, что объект подойдет для размещения в нем офиса, магазина, ресторана или гостиницы.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На продажу выставлен трехэтажный особняк XIX века в центре Казани - на улице Габдуллы Тукая. За объект культурного наследия регионального значения продавец хочет 95 миллионов рублей. Он считает, что объект подойдет для размещения в нем офиса, магазина, ресторана или гостиницы.

Общая площадь особняка 782 квадратных метра. Помещения с предчистовой отделкой. Фасад полностью восстановлен. Все работы по восстановлению объекта, требующие согласования, завершены. Словом, здание подготовлено к финишной внутренней отделке и дальнейшей эксплуатации.