В Набережных Челнах с моста упал и погиб мужчина

Врачи только констатировали гибель неизвестного Фото: Олег УКЛАДОВ

Сообщение о том, что на льду реки в Набережных Челнах лежит мужчина, поступило в службу "112" от очевидцев 1 декабря в 21.55. На место происшествия выехали сотрудники МЧС и полиции Татарстана.

Тело неизвестного мужчины было обнаружено под мостом реки Меликеска между поселками ГЭС и ЗЯБ. Очевидцы сообщили, что мужчина упал с высоты.

Сотрудники МЧС помогли медикам "скорой помощи" спуститься к месту обнаружения тела.

По факту смерти неизвестного начата доследственная проверка, причины гибели будут устанавливать эксперты.

Тело покойного передано сотрудникам полиции.