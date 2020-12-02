В Набережных Челнах с моста упал и погиб мужчина

Врачи только констатировали гибель неизвестного
Фото: Олег УКЛАДОВ
Сообщение о том, что на льду реки в Набережных Челнах лежит мужчина, поступило в службу "112" от очевидцев 1 декабря в 21.55. На место происшествия выехали сотрудники МЧС и полиции Татарстана.
Тело неизвестного мужчины было обнаружено под мостом реки Меликеска между поселками ГЭС и ЗЯБ. Очевидцы сообщили, что мужчина упал с высоты.
Сотрудники МЧС помогли медикам "скорой помощи" спуститься к месту обнаружения тела.
По факту смерти неизвестного начата доследственная проверка, причины гибели будут устанавливать эксперты.
Тело покойного передано сотрудникам полиции.