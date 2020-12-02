Скончался еще один зараженный коронавирусом житель Марий Эл

С начала пандемии COVID-19 подхватили 7 677 местных жителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Марий Эл подтвердилась еще одна смерть зараженного коронавирусом. Таким образом, число летальных случаев инфекции там достигло 94. Об этом в среду, 2 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в республике выявили 7 677 больных коронавирусом (50 - накануне). На данный момент 6 728 из них выздоровели. В инфекционных стационарах сейчас находятся 1 143 человека: 1 132 - с пневмонией, 386 - с подтвержденным COVID-19.

Местный Минздрав отмечает, что 213 госпитализированных - в тяжелом состоянии, 930 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 40 больных, а в кислородной поддержке нуждаются 482.