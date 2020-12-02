В Ульяновской области скончались еще девять зараженных коронавирусом

С начала пандемии COVID-19 в регионе подхватили 28 112 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Ульяновской области зафиксировали еще 257 случаев коронавируса. Это антирекорд региона по числу ежедневно выявляемых зараженных. Об этом в среду, 2 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Заметим, что с начала пандемии COVID-19 подхватили 28 112 местных жителей. На данный момент 24 079 из них выздоровели, 354 - скончались. Последние девять летальных случаев подтвердились накануне.

В области проведено 453 969 тестов на новую инфекцию, обследовано - 427 950 человек.