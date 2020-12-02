В Чувашии хотят создать музей памяти покойного митрополита Варнавы

Фото: администрация главы Чувашии

В Чувашии может появится музей, посвященный памяти покойного митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы. Напомним, священнослужитель скончался 1 июня 2020 года в возрасте 89 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией - последние дни жизни он провел в реанимации с двусторонней пневмонией.

Об идее создания музей на своей странице в социальной сети рассказал нынешний митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий. Он заметил, что в владыка Варнава завещал установить на месте его могилы деревянный крест - не больше. И это, несмотря на то, что ранее ему была построена усыпальница в часовне, от которой он отказался.