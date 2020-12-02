Онкодиспансер в Набережных Челнах начнет работать в январе 2021 года

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Здание Набережночелинского филиала республиканского клинического онкологического диспансера откроется в январе 2021 года. Сейчас в нем ведутся монтаж медицинского оборудования и пуско-наладочные работы, которые должны быть завершены в декабре. На возведение и оснащение объекта было потрачено порядка 2,3 миллиардов рублей.

Онкодиспансер состоит из радиологического и амбулаторного корпусов, которые будут обслуживать девять районов Татарстана. Для пациентов будут доступны два лучевых ускорителя, компьютерные томографы, МРТ-аппарат, монографы, рентген аппараты. Каждый кабинет онколога будет оснащен УЗИ-аппаратом.

- Объект долгожданный для жителей всего Закамского региона и для города Набережные Челны, в том числе. Вы знаете, что в Закамском регионе проживают более миллиона граждан нашей республики. Безусловно, есть потребность сегодня в профилактике и лечении онкологических заболеваний, - заметил мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев.