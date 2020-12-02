"Играли неплохо, но не нашли способа забить": Квартальнов объяснил поражение от "Авангарда"

Фото: ХК "Ак Барс".

Главный тренер "Ак Барса" после поражения от "Авангарда" рассказал, что не видит в неудаче ничего глобально плохого. По его словам, казанцы сыграли неплохо, но не смогли сделать главного - забить.

- Ноль шайб – в следующий раз нам надо найти варианты забить "Авангарду" голы. Сегодня мы сыграли намного лучше, чем неделю назад. Вратарь "Авангарда" держал свою команду в игре. Мы пропустили пару контратак, неправильно сделали смену и поплатились. Удалились в начале и пропустили. Жаль, что не забили, были возможности, но вратарь "Авангарда" молодец. Мы сегодня много владели шайбой, на десять минут больше соперника. Мы понимаем, как играет "Авангард". Если в прошлой игре сопернику удалось начало, то сегодня мы играли довольно неплохо, но не нашли способа забить. Не вижу ничего серьёзного, кроме того, что проиграли две игры, - прокомментировал итог матча Дмитрий Квартальнов.