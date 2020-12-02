В Чебоксарах на стройке отеля погиб рабочий

С места происшествия. Фото СУ СКР Чувашии Фото: Из материалов пресс-службы

Трагедия произошла в понедельник, 30 ноября, в 15.30 на улице Нижегородской в столице Чувашии. Во время работ в траншее обвалились стены, и земля засыпала 40-летнего рабочего. Коллеги начали раскапывать мужчину, приехали спасатели, по все усилия оказались тщетны - пострадавший скончался на месте происшествия.

- По факту гибели мужчины возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в СУ СКР Чувашии.

По предварительным данным, трагедия произошла вследствие нарушения мастером строительной организации требований безопасности при производстве работ. Например, рабочего отправили в траншею, хотя там не были надлежаще установлены откосы для обеспечения безопасности.