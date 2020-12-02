Кварацхелия переболел коронавирусом и вернулся в "Рубин"

Фото: ФК "Рубин".

Хорошая новость пришла из стана "Рубина". К команде присоединился полузащитник Хвича Кварацхелия. Один из лидеров казанского клуба в ноябре, находясь в расположении сборной Грузии, сдал положительный тест на коронавирус. С тех пор он находился на самоизоляции и ждал, когда болезнь отступит и он сможет вернуться в Казань

Хвича уже приступил к тренировкам. Вполне возможно, что он будет внесен в заявку на предстоящий матч с "Локомотивом". Впрочем, все зависит от состояния грузинского полузащитника и от решения Леонида Слуцкого.