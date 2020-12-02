"Ак Барс" всухую проиграл одному из главных конкурентов

Фото: ХК"Ак Барс".

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ "Ак Барс" гостил у "Авангарда". Команда хоть и представляет Омск, но уже второй год играет в подмосковной Балашихе. При этом, "Авангард" - один из главных соперников казанцев в борьбе за лидерство на Востоке КХЛ.

Матч начался без раскачки. Не прошло и полутора минут, как в воротах Тимур Билялова оказалась первая шайба. Отличился Оливер Каски. Постепенно казанцы смогли выровнять игру и даже завладели преимуществом, но результата это не принесло.

"Ак Барс" контролировал ход игры и во втором периоде, но на этот раз пропустил дважды. Сначала защитник казанцев неудачно перехватил передачу Корбэна Найта при выходе 2 в 1 и срезал её в свои ворота, а затем Вилле Покка подключился к атаке и точным броском забил в третий раз – 0:3. Гости трижды за период играли в большинстве, хороший шанс отличиться был у Найджела Доуса, но забить Шимону Грубецу хотя бы раз так и не удалось.

В третьем периоде казанцы продолжили штурмовать ворота "Авангарда", но тщетно. Размочить счет так и не удалось. 3:0 - победа "Авангарда".