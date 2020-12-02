В казанском аэропорту изъяли экстремистскую книгу

Во время таможенного контроля обнаружили запрещенную литературу Фото: Лика ИСАЕВА

Во время проверки багажа пассажиров авиарейса "Стамбул-Казань" в чемодане 22-летней студентки из Татарстана нашли книгу. В федеральном списке экстремистских материалов эта литература обозначена, и она запрещена для ввоза на территорию Евразийского экономического союза.

У студентки взяли объяснение, и выяснили, что эту брошюру она купила для себя лично - хотела изучить религию. О том, что это печатное издание входит в России в список экстремистской литературы, она даже не подозревала.

- По данному факту составлены протоколы об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ - "Ввоз запрещенной литературы" и "Перемещение через границу незадекларированного товара", - сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни. - Товар изъят в соответствии с протоколом изъятия.