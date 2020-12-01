В Татарстане подтверждено еще две смерти от коронавируса

Наличие коронавирусной инфекции подтвердилось в обоих случаях. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подтверждено еще два случая смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане.

Мужчина 1941 года рождения был госпитализирован с новой коронавирусной инфекцией. Имелись хронические заболевания.

Мужчина 1956 года рождения была доставлен в больницу с пневмонией. Состояние ухудшалось на фоне обострения сопутствующих заболеваний.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Всего по состоянию на 1 декабря от коронавируса скончались 138 жителей республики.