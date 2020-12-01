В Альметьевске экологи обнаружили свалку из бетонных изделий, полиэтилена, сучьев и ветвей

Фото: пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Татарстана

В Альметьевске на улице Индустриальная появилась свалка из боя бетонных изделий, полиэтиленовой пленки, а также отходы сучьев и ветвей. Ее входе рейда с помощью квадрокоптера выявили инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии Татарстана. Мусор был сброшен на почву в виде куч, навалом и хаотично, но в итоге его площадь составила порядка 58,7 тысяч квадратных метров.

В отношении должностного лица уже составлен протокол о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства или потребления. Теперь ему грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей. Свалку же нарушитель должен будет ликвидировать самостоятельно в течение месяца.