В 2020 году жители Татарстана больше всего жаловались в “Народный контроль” на благоустройство территорий и ремонт дорог

Решено было 24 тысячи жалобы по поводу благоустройства и 9 тысяч - по поводу дорог. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Стало известно, что в 2020 году самыми популярными жалобами в сервис “Народный контроль” со стороны жителей Татарстана стали жалобы на благоустройство территорий, а также содержание и ремонт муниципальных дорог. Об этом на брифинге в местном Кабмине сообщила уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская.

Она заметила, что власти рассмотрели и решили почти 33 тысячи обращений граждан: 24 тысячи - по поводу благоустройства и 9 тысяч - по вопросам дорог.

Всего же татарстанцы за год оставили на "Народном контроле" 72 тысячи сообщений.