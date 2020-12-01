В Ульяновской области молодой водитель сбил восьмилетнего пешехода

Все произошло у дома №40 на улице Советская в селе Баевка Кузоватовского района. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 30 ноября, у дома №40 на улице Советская в селе Баевка Кузоватовского района произошла авария. Там около 7.30 утра автомобиль “ВАЗ 2108” сбил 8-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок перебегал дорогу слева на право по ходу движения машин.

С места произошедшего пешеход был госпитализирован. Известно, что за рулем легковушки находился 18-летний парень.

- За минувшие сутки в Ульяновской области зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий, в котором один человек получил травмы различной степени тяжести. В 25 ДТП транспортные средства получили механические повреждения, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.