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В Ульяновской области молодой водитель сбил восьмилетнего пешехода

С места аварии ребенок был госпитализирован
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Все произошло у дома №40 на улице Советская в селе Баевка Кузоватовского района.

Все произошло у дома №40 на улице Советская в селе Баевка Кузоватовского района.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 30 ноября, у дома №40 на улице Советская в селе Баевка Кузоватовского района произошла авария. Там около 7.30 утра автомобиль “ВАЗ 2108” сбил 8-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок перебегал дорогу слева на право по ходу движения машин.

С места произошедшего пешеход был госпитализирован. Известно, что за рулем легковушки находился 18-летний парень.

- За минувшие сутки в Ульяновской области зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий, в котором один человек получил травмы различной степени тяжести. В 25 ДТП транспортные средства получили механические повреждения, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

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