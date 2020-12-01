Число летальных случаев коронавируса в Чувашии достигло 284

Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Чувашии подтвердились еще шесть смертей зараженных коронавирусом людей. Таким образом, число летальных случаев инфекции там выросло до 284. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заметим, что с начала пандемии в республике провели более 337 тысяч тестов на коронавирус, которые помогли выявить 12 673 случая заболевания (110 - накануне). На данный момент большинство инфицированных - 11 543 человека, выздоровело, но новые случаи заражения продолжают выявляться ежедневно.