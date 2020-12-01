Каток на Кремлевской набережной в Казани откроется 12 декабря

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Накануне сообщалось, что каток на Кремлевской набережной в Казани начнет функционировать сегодня, 1 декабря. Так сообщалось на сайте городской мэрии. Однако позже выяснилось, что ледовая арена пока не готова принять первых посетителей. Она откроется лишь 12 декабря.

Сейчас же в городе работают два катка - “Трудовые резервы” и “Ракета”. Скоро откроются еще шесть - в Центре хоккея на траве, на стадионе “Тасма”, в парке “Черное озеро”, на улице Дубравная, на базе отдыха “Солнечный” и тот самый - на Кремлевской набережной.

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Пока же им советуют перейти либо на предварительную запись, либо на онлайн-продажу входных билетов (подробности)