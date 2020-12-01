В Казани водитель сбил насмерть пенсионера

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции Казани Фото: Лика ИСАЕВА

Смертельный наезд на 62-летнего пенсионера произошел 30 ноября в 18.35 на улице Центральной в поселке Салмычи в Приволжском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 34-летний водитель отечественной легковушки «Лада Приора» не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 62-летнего пенсионера. Пешеход в этот момент переходил дорогу, не убедившись в безопасности и не оценив расстояние до приближающегося автомобиля. Кроме того, мужчина был незаметен для водителя - в темное время суток не имел при себе световозвращающие элементы.

В результате наезда пенсионер скончался на месте происшествия, сообщили работавшие на месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции Казани.