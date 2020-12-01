В Казани скончался раненный в голову инкассатор

Медики доставили раненного в больницу, но позже он скончался Фото: Олег УКЛАДОВ

В столице Татарстана не удалось спасти жизнь инкассатору, который получил ранение в голову днем 30 ноября. 25-летний мужчина был обнаружен в закрытой спецавтомашине инкассаторов, когда его напарники выходили. Предположительно, в этот момент инкассатор и решил свети счеты с жизнью.

Когда его обнаружили, мужчина был ранен, его срочно доставили в БСМП, но, несмотря на все усилия врачей, ранение оказалось смертельным. Спустя несколько часов раненный скончался.

Сейчас СУ СКР Татарстана проводит доследственную проверку.