В Казани скончался раненный в голову инкассатор

Медики доставили раненного в больницу, но позже он скончался
Фото: Олег УКЛАДОВ
В столице Татарстана не удалось спасти жизнь инкассатору, который получил ранение в голову днем 30 ноября. 25-летний мужчина был обнаружен в закрытой спецавтомашине инкассаторов, когда его напарники выходили. Предположительно, в этот момент инкассатор и решил свети счеты с жизнью.
Когда его обнаружили, мужчина был ранен, его срочно доставили в БСМП, но, несмотря на все усилия врачей, ранение оказалось смертельным. Спустя несколько часов раненный скончался.
Сейчас СУ СКР Татарстана проводит доследственную проверку.