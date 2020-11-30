BeeInclusion: включенность, разнообразие, жизнь

Фото: Билайн.

Билайн запустил платформу BeeInclusion (12+) – единую экосистему инклюзивных проектов с целью повысить качество жизни людей с инвалидностью. Платформа объединяет собственные технологические решения оператора, а также проекты и технологии, созданные партнерами – как с инвалидностью, так и без нее.

В 2019 году Билайн в числе первых российских брендов присоединился к движению The Valuable 500. Оно объединяет 500 крупных компаний по всему миру, включающих вопросы инклюзии в свою повестку. Платформа BeeInclusion – логическое продолжение инициатив компании с целью повышения уровня доступности не только собственных сервисов и услуг, но и общества в целом. Освещение инклюзивной повестки предполагает внимание к одним из наиболее существенных вопросов человеческой жизни: семья, работа, социальная жизнь, самореализация и доступ к общественной инфраструктуре.

Фото: Билайн.

Данные вопросы освещены на платформе следующими проектами:

• «Инвалидность не равна одиночеству» – фотопроект Алексея Горшенина о семьях людей с инвалидностью;

• Everland – платформа профессионального обучения и трудоустройства специалистов с инвалидностью. Специализация платформы – обучение востребованным цифровым профессиям, дающим возможность выйти на открытый рынок труда и работать как удаленно, так и в офисе;

• «Йога для людей со слепотой» – адаптированный онлайн-курс йоги для людей с нарушениями зрения. Разработан в период самоизоляции, когда сервисы онлайн-фитнеса получили особенную популярность. Оказалось, что люди с нарушениями зрения остались в полной изоляции – для них не существовало в России до запуска курса адаптированных онлайн-методик по занятию спортом через интернет;

• «Две луны в твоих мокасинах» – серия интервью с героями из России, Казахстана, Германии, Малайзии, чья жизнь полностью изменилась в результате несчастного случая, аварии или болезни. Сегодня они вернулись в активную профессиональную и личную жизнь и рассказывают, как когда-то научились принимать новую реальность, перестроили свое мышление и продолжили профессиональную реализацию;

• Система универсального дизайна Билайн – технологии и сервисы, призванные обеспечить доступность собственной инфраструктуры оператора для людей с разного типа инвалидностью.

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию ПАО «ВымпелКом»:

«Запуск BeeInclusion – это предложение взглянуть на развитие общества через призму равного и справедливого отношения к каждому. В современном мире такое равное отношение создается не только через технологии доступности, но и через открытое обсуждение тем и вопросов, которые порой все еще стигматизированы – их неловко, неуместно и не принято обсуждать. Платформа может дать новый импульс этому диалогу и позволить людям с инвалидностью рассказать о своих истинных потребностях, в том числе о запросе на самореализацию, может дать мотивацию быть активными членами социума, влиять на повестку общества, строить личные отношения, возможность стать драйверами создания новых норм в бизнесе – через вовлечение и уважение к разнообразию, разносторонности жизненного опыта».

Билайн активно использует технологические возможности как эффективный инструмент для решения широкого спектра социальных проблем. При поддержке компании реализованы следующие проекты:

• Разработаны открытые рекомендации для бизнеса: доступность услуг для людей с инвалидностью https://disquestion.ru/

• Создана карта доступных офисов для маломобильных клиентов

• Создан тариф «Социальный пакет» с опцией «удаленный сурдопереводчик» (0+)

• Запущены субтитры для 700 телеканалов в приложении Билайн ТВ (12+) для глухих и слабослышащих пользователей;

• Приложение «Мой Билайн» (12+) сертифицировано на предмет доступности для людей с инвалидностью.

*BeeInclusion (БиИнклюжн)