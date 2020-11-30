«Мозговой штурм»: жители Чебоксар перечислили властям желания по благоустройству залива

Фото: мэрия Чебоксар.

Преобразив один за другим городские пространства, власти Чебоксар добрались до Чебоксарского залива. В планах - облагородить в следующем году дамбу, залив и сквер Екатерины. Согласовать и дополнить концепцию развития этих территорий администрация города вновь решила с местным жителями. В минувшие выходные в театре оперы и балета прошли общественные обсуждения, в которых приняли участие депутаты, архитекторы и проектировщики, а также общественники, студенты и журналисты. Всего 103 человека, уточняет пресс-служба администрации города.

Инициативность населения подчеркнул сити-менеджер Алексей Ладыков.

- Горожане - полноправные участники всех реализуемых в городе программ. Сегодня самые активные чебоксарцы выбирают общественные территории для благоустройства, участвуют в разработке концепций, мастер-планов, дизайн-проектов и сами контролируют качество и ход работ, - подчеркнул он.

Так, например, видение местных жителей учитывалось при строительстве и реконструкции Дорисс-парка, Кадетского парка с первым плоскостным фонтаном в Поволжье, сквера «Овас» со скейт-площадкой, территории у Дома мод и храма на площади Республики, а также парка Горького и площади Победы.

Для того чтобы составить список желаний по благоустройству от горожан, участников обсуждений разделили на 18 групп. В течение 40 минут команды должны были сформулировать свои дополнения к уже разработанному проекту от архитектурной лаборатории МАРШ Лаб.

Своими предложениями горожане выразили заботу о природе - предложили организовать биоочистку воды при помощи ступенчатой растительности (по аналогии озера Кабан в Казани).

Не сошлись во взглядах участники обсуждений на наличие автомобильной парковки - одним она показалась лишней, а другим - недостаточной. Предметом для обсуждения стало и наличие пешеходных переходов - одна команда предложила убрать несколько наземных переходов, но при этом добавить подземные.

- У нас есть готовое решение по металлическому арт-объекту - это чувашский поэт Михаил Сеспель. Его можно установить на улице Сеспеля и с нее предусмотреть лестницу к скверу Екатерины, - озвучили предложение студенты.

Также активисты предложили становить модульные многофункциональные домики для туристического информационного центра, художественных студий и лаборатории экомониторинга.

Также было предложено обновить художественное училище и воссоздать историческую зону затопленного собора.

- Активность горожан все выше, это, несомненно, радует, - резюмировал заместитель главы администрации по вопросам архитектуры Иван Кучерявый.

По итогам встречи будет сформирован протокол для разработки единой концепции. Получены конструктивные решения от жителей.