В Казанском ТЮЗе прошел спектакль памяти Александра Купцова

Во время спектакля в фойе работала выставка Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

В воскресенье, 29 ноября, в Казанском ТЮЗе прошел спектакль "Свадьба с генералом". В фойе театра состоялась выставка афиш спектаклей, где блистал заслуженный артист России Александр Купцов.

Казанскому ТЮЗу актер отдал всю свою творческую жизнь - после окончания Казанского театрального училища он попал в этот театр, и был ему предан все свою жизнь. За свою карьеру он сыграл немало ролей, и каждая новая его работа была удивительным мастерством. За свои работы он был удостоен званиями заслуженного артиста России и народного артиста Татарстана.

Скончался Александр Купцов 6 ноября 2019 года во время спектакля "Маленький принц". Доиграл последнюю свою сцену в спектакле и ушел в свою гримерку. Но не вышел на финальный поклон - сердце Александра Купцова остановилось.

В день памяти ТЮЗ показал комедию "Свадьба с генералом", где Александр Купцов играл роль отца невесты - господина Жигалова. Сейчас эту роль играет народный артист Татарстана Михаил Меркушин.