В Волжске собираются построить роддом за 330 миллионов рублей

Подрядчик будет выявлен посредством электронного аукциона в конце декабря. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

У центральной городской больницы Волжска в течение двух лет появится собственное родильное отделение. На его строительство выделено более 330,6 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Марий Эл.

Подрядчик будет выявлен посредством электронного аукциона в конце декабря. Приступить к работе он должен будет 1 января 2021 года, а сдать готовый объект (первый и второй пусковые трехэтажные комплексы) - к 31 августа 2022.