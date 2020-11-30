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В Волжске собираются построить роддом за 330 миллионов рублей

Подрядчик должен будет завершить работы к концу августа 2022 года
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Подрядчик будет выявлен посредством электронного аукциона в конце декабря.

Подрядчик будет выявлен посредством электронного аукциона в конце декабря.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

У центральной городской больницы Волжска в течение двух лет появится собственное родильное отделение. На его строительство выделено более 330,6 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Марий Эл.

Подрядчик будет выявлен посредством электронного аукциона в конце декабря. Приступить к работе он должен будет 1 января 2021 года, а сдать готовый объект (первый и второй пусковые трехэтажные комплексы) - к 31 августа 2022.