Автобусы в лидерах, трамваи в аутсайдерах: Каким общественным транспортом больше всего пользуются в Казани

Автобус продолжает оставаться самым востребованным видом транспорта в Казани. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

За 10 месяц 2020 года жители и гости Казани совершили 150,1 миллионов поездок в общественном транспорте. Такие цифры сообщили в городском комитете по транспорту. Самым популярным видом транспорта оказались автобусы, на них перевезено 109,2 миллионов пассажиров.

На втором месте метрополитен, которым пассажиры воспользовались 17,5 миллионов раз. На троллейбусах жители и гости города совершили 13,9 миллионов поездок, на трамваях – 9,5 миллионов поездок.