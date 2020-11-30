Без осадков и до 15 градусов мороза: Какая погода будет в Казани 1 декабря 2020

В некоторых районах Татарстана подморозит до 21 градуса ниже нуля. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Первый день календарной зимы судя по погоде станет продолжением последнего дня осени. Так, 1 декабря в Казани прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью местами возможен туман. Ветер юго-восточный умеренный.

Температура воздуха предстоящей ночью составит 10-12 градусов мороза, при прояснениях – до 15 градусов со знаком "минус", днем – 7-9 градусов ниже нуля. На дорогах сохранится гололедица.

В целом по республике ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 10 до 15 градусов ниже нуля, при прояснениях – до минус 21 градуса, в дневные – от 6 до 11 градусов мороза.