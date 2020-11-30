За неделю в общественном транспорте Казани нашли более 4,5 тысяч пассажиров без масок

Всего проверили более 3 тысяч единиц общественного транспорта. Фото: Татьяна Коркина

Более 4,5 тысяч нарушителей масочного режима выявлено в общественном транспорте Казани с 23 по 27 ноября. Профилактические рейды прошли в автобусах, трамваях, троллейбусах и на станциях метро – всего на 124 контрольных точках.

- Было проверено 3228 единиц общественного транспорта. Из 4548 нарушителей лишь один пассажир покинул общественный транспорт из-за отсутствия средства индивидуальной защиты, - сообщили в комитете по транспорту Казани.

Проверку проводили сотрудники Комитета по транспорту Казани, контрольно-ревизорская служба МКУ «Организатор пассажирских перевозок», контрольно-ревизорские службы транспортных предприятий.