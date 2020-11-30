В Татарстане разработали робота-дезинфектора, которым уже заинтересовались за рубежом

Фото: innopolis.com

В понедельник, 30 ноября, в Иннополисе презентовали робота-дезинфектора - работу одного из резидентов местной особой экономической зоны. Разработка устройства, которое автономно передвигается по помещению и проводит дезинфекцию ультрафиолетовыми облучателями, потребовала 20 миллионов рублей.

Создание одного такого робота в дальнейшем будет стоить порядка 950 тысяч рублей. В 2021 году предприятие планируют выпустить 300 подобных устройств и оснастить ими больницы и поликлиники Татарстана. Однако заказы на робота поступают и из других стран, среди которых Германия и Франция